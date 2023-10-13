مسيرات ووقفات واعتصامات في بيروت تضامنا مع الشعب الفلسطيني وغزة

شهدت مدينة بيروت، عقب صلاة اليوم الجمعة، اعتصامات ووقفات ومسيرات متضامنة مع الفلسطينيين في قطاع غزة، تنديداً بما يتعرض له الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتجمع المئات في باحة مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، رافعين الأعلام الفلسطينية ومطلقين الهتافات المؤيدة لغزة ولشعبها، والمنددة بالإجرام الإسرائيلي.

كما شهدت منطقة الطريق الجديدة، في بيروت اعتصامات أمام المساجد بعد انتهاء الصلاة، تبعتها مسيرات لعشرات الدراجات النارية جابت شوارعها رافعة الأعلام الفلسطينية.

وفي منطقة البربير، في بيروت، انطلقت مسيرة ضمت مئات الأشخاص باتجاه مبنى الاسكوا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة وتأييداً لعملية "طوفان الأقصى" واستنكاراً لما ترتكبه إسرائيل ضد أهل غزة، وسط إجراءات أمنية، رافعين الرايات الفلسطينية واعلام عدد من الاحزاب اللبنانية المشاركة في المسيرة، وسط هتافات مؤيدة لغزة ومنددة بالعدوان عليها.

من جهة ثانية، نظم مجلس بيروت في المؤتمر الشعبي اللبناني وقفة أمام جامع عائشة بكار في بيروت بعد صلاة الجمعة، تضامنا مع أبطال فلسطين وتنديداً بالعدوان الصهيوني على غزة العزة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها عبارات داعمة لغزة، ومنددة ببعض المواقف الدولية وبخاصة الأميركية.

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت نظم " حزب الله" وقفة تضامنية مع غزة.

وأعلن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له في الوقفة التضامنية أن "طوفان الأقصى نتيجة طبيعية لردح كبير من الزمن عاث فيه الصهاينة الفساد في الارض".

وقال قاسم إن "عملية طوفان الأقصى ناجحة بكل المعايير وهي عملية تأسيسية ومحطة تاريخية استثنائية ومضيئة ستكون خالدة للمستقبل وستكون معلما أساسيا لكل المقاومين والاحرار".

وتابع قاسم "لدينا صورة المقاومة النبيلة الشريفة التي تسعى للتحرير ويتصرفون بإنسانية ورأينا ذلك عبر إطلاق سراح مستوطنة وطفليها، وإن أسروا فلتحرير أسراهم، ويبتغون النصر أو الشهادة، ولدينا صورة أخرى للكيان المجرم والجبان الذي يختفي خلف آلياته ويستخدمون أبشع أدوات القتل".

ووصف قاسم ما يحصل في غزة بأنه "إجرام وليست حربًا، هذه عدوانية إجرامية دولية منظومة مدعومة أميركيًا وأوروبيًا".

كان الجيش اللبناني قد انتشر اليوم الجمعة، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل جنوب لبنان، ووضع حواجز على مداخل بلدة كفركلا الجنوبية، للتأكد من عدم مرور أشخاص غير لبنانيين إلى المنطقة، بعد حديث عن تظاهرة مرتقبة لفلسطينيين، حفاظا على أمنهم.

وكانت حركة "حماس" قد دعت الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان للمشاركة في النفير العام اليوم الجمعة "جمعة طوفان الأقصى" نصرة للمقاومة على أرض فلسطين ودعما لصمود أهل غزة.