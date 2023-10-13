معرض فرانكفورت للكتاب يلغي حفل منح جائزة لروائية فلسطينية

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، بأنه لن يتم تكريم الروائية الفلسطينية عدنية شبلي في معرض فرانكفورت للكتاب كما كان مخططا له.



وكان من المفترض أن تحصل الكاتبة على جائزة ليبراتور المقدمة من جمعية ليتبروم، التي تمنح لأعمال الكاتبات من دول الجنوب العالمي، في 20 أكتوبر الجاري. وتكرم الجائزة روايتها "تفصيل ثانوي".



وحظيت روايتها بإشادة كبيرة من قبل النقاد، ولكن انتقدها البعض أيضا للزعم باستخدامها الكليشيهات المعادية للسامية.



وقال مدير معرض فرانكفورت للكتاب، يورجن بوس: "يتم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم مستقلة. وإن جمعية ليتبروم هي المنظمة المنفذة والمسؤولة مسؤولية كاملة عن محتوى حفل توزيع الجوائز. وفي ضوء الهجوم الإرهابي على إسرائيل، ستبحث ليتبروم عن مكان مناسب لتلك الفعالية في وقت ما بعد معرض الكتاب".



وأضاف: "ندين بشدة الإرهاب الهمجي لحماس ضد إسرائيل"، مشددا في الوقت نفسه على أن المعرض يقف "إلى جانب إسرائيل بتضامن كامل".



وقال بوس إن المعرض يعتزم "جعل الأصوات اليهودية والإسرائيلية مرئية بشكل خاص في معرض الكتاب".



وعلى سبيل المثال، ستتحدث الكاتبة والناشطة ليزي دورون، التي تعيش في تل أبيب وبرلين، عن الأحداث الجارية في إسرائيل في حفل الأدب يوم السبت المقبل.