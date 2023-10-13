السويد تعبر مولدوفا بثلاثية وديا

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حقق منتخب السويد فوزا كبيرا 3 / 1 على ضيفه منتخب مولدوفا، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس.

وتأتي تلك المواجهة الودية ضمن استعدادات المنتخبين لاستئناف مشوارهما بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا الصيف المقبل.

وعلى ملعب (فريندز أرينا)، بادر المنتخب السويدي بالتسجيل مبكرا عن طريق ياسبر كارلسون في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف زميله جوستاف لاجربيلكي الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وقلص المنتخب المولدوفي الفارق عقب تسجيل إيون نيكوليسكو هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 39، ليعود كارلسون لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث للسويد وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 74.

وأنهى منتخب مولدوفا اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أرتور كراسيون في الدقيقة 87، لحصوله على الإنذار الثاني.

ويحتل منتخب السويد المركز الثالث في المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات بلجيكا والنمسا وأذربيجان وإستونيا، حيث تبدو حظوظه ضئيلة نسبيا في التأهل للنهائيات في ظل امتلاكه 6 نقاط فقط من 5 نقاط، بفارق 7 نقاط خلف منتخبي بلجيكا والنمسا، اللذين يتقاسمان الصدارة حاليا.

في المقابل، يتواجد منتخب مولدوفا في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، التي تضم منتخبات ألبانيا والتشيك وبولندا وجزر فاروه.