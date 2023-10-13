موزمبيق «وش السعد» على منتخب مصر للتتويج بكأس الأمم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كان اسم منتخب موزمبيق «فأل خير» على المنتخب المصري في السنوات الماضية، ومصدر لإسعاد الجماهير المصرية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

وأصبح منتخب موزمبيق تميمة الحظ بالنسبة للجماهير المصرية في السنوات الماضية، حيث حقق منتخب الفراعنة لقب كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات عندما وقع مع المنتخب الموزمبيقي في دور المجموعات في نسخ «1986 - 1998 - 2010».

والتقى منتخبا مصر وموزمبيق في دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 3 مرات، وتمكن منتخب الفراعنة من تحقيق الانتصار في الـ 3 مباريات بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يفتتح منتخب الفراعنة مبارياته في أمم إفريقيا 2023، بمواجهة نظيره الموزمبيقي على ملعب «السلام» في مدينة بواكي الإيفوارية، والتي ستقام يوم 14 من شهر يناير القادم.