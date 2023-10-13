مقتل شخص وإصابة 13 في هجوم روسي على مدينة بشرق أوكرانيا

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أعلنت السلطات المحلية في مدينة بوكروفسك الأوكرانية، مقتل شخص على الأقل، وإصابة 13 في قصف روسي للمدينة التي تقع بشرق أوكرانيا صباح اليوم الجمعة.

وقالت الإدارة العسكرية للمدينة إن الجيش الروسي استخدم صاروخي إسكندر في الهجوم، وقد ألحقا خسائر بمبنيين في وسط المدينة.

وأفادت هيئة الدفاع المدني الأوكرانية عبر تطبيق تليجرام، بأن رجال الإنقاذ أخرجوا ثلاثة أشخاص، على الأقل، أحياء من تحت أنقاض المباني.

وتقع بوكروفسك في منطقة دونيتسك المحاصرة بشرق أوكرانيا.

وتقع على مسافة نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب الشرقيمن المدينة، بلدة أفديفكا التي كانت خط الجبهة لفترة طويلة بين القوات الأوكرانية والروسية.

وتصاعد حجم القتال على هذا القطاع من الجبهة بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة.