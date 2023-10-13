 أيرلندا ترفض ممارسة إسرائيل لسياسة العقاب الجماعي ضد غزة: ليست تصرفات دولة ديمقراطية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أيرلندا ترفض ممارسة إسرائيل لسياسة العقاب الجماعي ضد غزة: ليست تصرفات دولة ديمقراطية

وكالات
نشر في: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 10:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 10:40 ص

رفض رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، العقاب الجماعي الذى تنفذه إسرائيل ضد قطاع غزة، قائلا إنه لا حق لها في ذلك.

ودعا فارادكار طرفي الصراع إلى ضبط النفس، مشيرا إلى أن الأفعال التي تؤدي إلى تعطيل محطة الكهرباء الوحيدة العاملة في غزة، يمكن أن "تنتهك القانون الإنساني الدولي"، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وقال فارادكار في حديثه للإعلام الآيرلندي: "بالنسبة لي، هذا بمثابة عقاب جماعي. قطع الكهرباء وإمدادات الوقود والمياه، هذه ليست الطريقة التي يجب أن تتصرف بها دولة ديمقراطية محترمة".

ورأى فارادكار أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن ليس لديها الحق في انتهاك القانون الإنساني الدولي".

وشدد رئيس الوزراء الآيرلندي على أهمية فتح ممر إنساني للسماح بوصول المساعدات إلى المدنيين في القطاع.

ومنذ السبت، أعلن الاحتلال الإسرائيلي تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إسرائيل، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

وتواصل مقاتلات الاحتلال، شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث أسفرت عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات آلاف السكان.


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