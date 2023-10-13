الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر: إسرائيل كيان إرهابي والقدس لنا

قال الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، في خطاب تم تلاوته نيابة عنه، أمام مئات آلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير، بوسط العاصمة العراقية بغداد، إن "القدس لنا ليس شعار أو هتاف والقدس في ضمائرنا وفلسطين في قلوبنا وفلسطين قضيتنا".

وقال الشيخ مهند الموسوي، الذي تلي خطاب الصدر أمام مئات آلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير الذين تجمعوا وسط بغداد، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، إن "إسرائيل كيان محتل غاصب لقدسنا ومقدساتنا، وهو كيان إرهابي".

ودعا الصدر أتباعه للتحضير لقافلة المساعدات الإنسانية، وإيصالها للشعب الفلسطيني عبر الأراضي السورية أو المصرية، والاستعداد للتضحية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني".

وطالب المتظاهرون، الذين اكتظت بهم ساحة التحرير والشوارع المؤدية إليها بأنصار الصدر حيث قامو بأداء صلاة جماعية موحدة" بتجريم التطبيع مع إسرائيل وإيقاف الدعم الأمريكي للصهاينة وغلق السفارات الإسرائيلية في الدول الإسلامية والعربية، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وتدخل الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لدى الأمم المتحدة لإيقاف الضربات الاسرائيلية على شعب غزة".

وحمل المتظاهرون أعلام العراق و فلسطين وصورا لمقتدى الصدر وهم يرتدون الأكفان وهتفو بشعارات" كلا كلا أمريكا" و"كلا كلا إسرائيل".

ونشرت السلطات العراقية آلاف من قواتها كما أغلقت جسر الجمهورية وقطع الطرق عند مقتربات ساحة التحرير لتأمين الحماية لهذه المظاهرة الاحتجاجية التي تعد الأكبر لدعم الشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات الإسرائيلية.