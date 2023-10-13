المسلمون في بنجلادش يحتجون على الهجمات الإسرائيلية ضد غزة

خرج الآلاف من مسلمي بنجلادش إلى الشوارع اليوم الجمعة، في أجزاء مختلفة من الدولة الواقعة في جنوب آسيا احتجاجا على ما وصفوه بالحصار الإسرائيلي وقصف غزة والدعوة إلى إنهاء قمع الفلسطينيين.

وتجمع المئات في شوارع العاصمة دكا بعد وقت قصير من انتهاء صلاة الجمعة في مسجد بيت المكرم أو المسجد الوطني. ورفع العديد منهم الأعلام الفلسطينية وملصقات تحمل شعارات معادية لإسرائيل.

وساروا في الشوارع، وردد بعضهم شعارات مؤيدة للفلسطينيين وضد إسرائيل. ورافقتهم شرطة مكافحة الشغب.

كما دعا المتظاهرون المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى التوحد لدعم الفلسطينيين ومقاطعة إسرائيل.

وقال زين العابدين، زعيم حزب الحركة الإسلامية البنجلاديشية (إسلامي أندولون بنجلاديش) أحد أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، إنه لم يكن بإمكان إسرائيل وحدها تنفيذ الهجمات ضد المدنيين وفرض حصار على غزة دون مساعدة من الولايات المتحدة وحلفائها.

ودعا الولايات المتحدة إلى التوقف عن مساعدة إسرائيل على ارتكاب الفظائع في فلسطين.

وقال المتحدث باسم الحزب أحمد عبد القيوم إن أكثر من 50 ألف مسلم شاركوا في الاحتجاجات في أنحاء البلاد. لكن الشرطة لم تتمكن من تحديد عدد المتظاهرين الذين انضموا إلى المظاهرات.

وفي الوقت ذاته، انضم أكثر من ألف شخص إلى مسيرة نظمها حزب نظام الإسلام في بنجلاديش، في مدينة شاتوجرام الجنوبية الشرقية، للاحتجاج على الوضع في فلسطين، وفقا لما ذكره القيادي بالحزب إنعام الحق كتبي.

واتهم رئيس الحزب سروار كمال عزيزي، السلطات الإسرائيلية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال تقييد السلع الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء في غزة.

ودعا حكومة بنجلاديش إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت بنجلاديش ذات الأغلبية المسلمة بيانا يدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار في الصراع المسلح بين إسرائيل وفلسطين، وحث كلا الجانبين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح البريئة من الجانبين.