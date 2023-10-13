وزيرا خارجية الصين والاتحاد الأوروبي يبحثان حل الدولتين في الشرق الأوسط

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دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ووزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الجمعة، إلى تبني حل الدولتين في ضوء الصراع المتزايد بين إسرائيل وغزة.

وقال بوريل: "أكرر إدانة هجمات حماس الإرهابية ونتفق على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستقر".

وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يعمل بجدية أكبر لجعل فلسطين دولة مستقلة.

ويزور بوريل الصين حيث سيشارك في رئاسة الحوار الاستراتيجي الـ12 بين دول الاتحاد الأوروبي والصين مع وزير الخارجية الصيني وانج يي.

وقال بوريل على موقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر" سابقا إنها: "زيارة مهمة لبحث العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين والتحديات الإقليمية والعالمية الرئيسية مع السلطات الحكومية والعلماء وممثلي قطاع الأعمال".

يشار إلى أن الصين أصبحت عالقة وسط الصراع بين حركة حماس وإسرائيل، حيث ترى نفسها صديقة لكلا الجانبين.

وقال وانج يي إن الصين تعتقد أن القتال يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن، وأنه يتعين على الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في حل الصراع.

وأضاف: "إن قضية فلسطين هي لب المشكلة في الشرق الأوسط. إنه جرح يعاد فتحه باستمرار هذه الأيام.

وتابع أن المشكلة الأساسية هي أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة قد تأخر كثيرا.

وفيما يتعلق بالتحذير الإسرائيلي لسكان غزة بإخلائها، قال بوريل إنه يجب تحذير الناس حتى يتمكنوا من مغادرة المنطقة.

وأضاف أنه يتعين ان يكون مثل هذا التحذير واقعيا أيضا، لأن إمكانية ان يغادر نحو مليون شخص مثل هذه المنطقة في غضون 24 ساعة أمر "غير واقعي على الإطلاق".