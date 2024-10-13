أكّد حزب الله اللبناني، تنفيذه هجومًا بطائرات مسيرة جنوبي مدينة حيفا شمال إسرائيلي، وخلّف ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى، في حصيلة غير نهائية.

وقال الحزب في بيان، إن العملية جاءت دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات الإسرائيلية وخصوصًا ‏على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية، وردًا على ‏المجازر التي يرتكبها الاحتلال.

وأضاف أنه أطلق سربًا من المسيّرات الانقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء جولاني في بنيامينا جنوبي حيفا.

وتابع: «المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو». ‏

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط 3 قتلى ونحو 70 جريحًا مصابا بينهم عدة حالات حرجة للغاية جراء انفجار طائرة مسيرة في بنيامينا.

وتفيد التقارير العبرية، بأن المسيرة أطلقت صاروخا تجاه الموقع قبل انفجارها فيه، موضحة أن جيش الاحتلال يحقق في الأمر.