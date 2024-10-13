وزيرا خارجية العراق وإيران: أي حرب جديدة في المنطقة ستؤدي إلى فوضى مسلحة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران تسعى جاهدة لتهدئة التوترات في المنطقة، مشددًا على استعداد بلاده في حال اندلاع الحرب، لكنه أشار إلى أن طهران تفضل السلام.

وقال عراقجي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد: "نحن مستعدون للحرب، لكننا لا نريدها. نحرص على تحقيق السلام ووقف التصعيد".

وأضاف أن إيران تعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان، وأنها تتشاور مع المسؤولين في المنطقة لمنع اندلاع حرب شاملة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وعبّر الوزير الإيراني عن تقديره لموقف العراق الرافض لاستخدام أجوائه في أي هجوم ضد إيران، مؤكدًا أن المباحثات مع المسؤولين العراقيين تناولت قضايا أمنية خطيرة تتعلق بالمنطقة.

من جانبه، حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من أن أي حرب جديدة في المنطقة ستؤدي إلى فوضى مسلحة واسعة النطاق، وستؤثر بشكل كبير على الطاقة والملاحة.

كما أشار إلى أن توسيع نطاق الحرب سيهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن العراق يرفض الزج به في أي صراع.