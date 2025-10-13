قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتوجه إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ ويلتقي قادة دول قوية وثرية.

وأضاف خلال خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن هذه الدول لديها قادة عظماء، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول ساهمت في التوصل إلى الاتفاق.

وأشار إلى أن الجميع يحلم بالسلام وهو الآن يبدو حقيقة واقعة، مؤكدا أنه أصبحت هناك قدرات غير متوقعة في المنطقة.

ولفت إلى إنهاء عقود من الإرهاب ومعاداة السامية، فيما أصبح هذه الممارسات من الماضي، مؤكدا أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق غزة لكانت المنطقة أمام وضع سيئ.

وشدد على أن الجهود التي بُذلت كانت لمحاربة الكراهية والإرهاب، مؤكدا أن دولًا عديدة تعاونت مع إسرائيل وأن هناك دولًا ستنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليه التفكير جيدًا فيما تم إنجازه خلال الفترات الماضية، معتبرًا أن العالم يحب إسرائيل، وأن الجميع يريد السلام بما في ذلك إسرائيل.