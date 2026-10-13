جمع 145 ألف طن قش أرز وتشغيل 232 موقعا لمواجهة السحابة السوداء بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة تزامنا مع موسم حصاد الأرز، لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، من خلال تطبيق منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم معها، وذلك بالتنسيق بين جهاز شئون البيئة ومديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارة شئون البيئة بالديوان العام.

وشدد المحافظ على ضرورة تخصيص أماكن لتجميع المخلفات الزراعية بعيدا عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية، إلى جانب توعية المزارعين بأهمية نقل المخلفات إلى هذه المواقع وعدم حرقها، تجنبا للمساءلة القانونية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء عبدالشافي، رئيسة جهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أنه تم وضع خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والمراكز والمدن والأحياء، لمواجهة السحابة السوداء والحد من تلوث الهواء الناتج عن حرق المخلفات الزراعية.

وأضافت أن الخطة تضمنت تشكيل غرفة طوارئ بمقر الفرع الإقليمي لمتابعة أعمال منظومة تجميع المخلفات الزراعية، ومنع الحرق المكشوف، وتطبيق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأشارت إلى أن المادة 20 من القانون تحظر الحرق المكشوف للمخلفات لما ينتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة، بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية، فيما تنص المادة 70 على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي إطار تنفيذ الخطة، تم معاينة وفتح وتشغيل 232 موقعا لتجميع قش الأرز بمراكز ومدن المحافظة، بعد التأكد من مطابقتها لاشتراطات الحماية المدنية، التي تشمل استخراج ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتوافر معدات الحماية المدنية، والابتعاد عن الكتل السكنية وخطوط التيار الكهربائي العالي، والقرب من مصادر المياه والطرق الرئيسية.

وأوضحت رئيسة جهاز شئون البيئة أنه تم تجميع 145 ألفا و865 طنا من قش الأرز منذ بداية موسم الحصاد، في إطار جهود الاستفادة من المخلفات الزراعية والحد من حرقها في الحقول.

وأضافت أنه تم توفير 227 معدة، تشمل مكابس وجرارات زراعية ومقاطير وفرامات، بمحطات الميكنة الآلية في مراكز أبو حماد وههيا وديرب نجم وكفر صقر، وهي معدات مملوكة لوزارة البيئة وتتاح للمزارعين بإيجار رمزي دعما لهم وتشجيعا على الاستفادة من قش الأرز بدلا من حرقه.

ولفتت إلى تشكيل لجان لتأجير هذه المعدات، حيث تم تأجير 32 معدة حتى الآن.

وفي سياق متصل، أسفرت أعمال المتابعة عن تحرير 104 محاضر مخالفة بحق مزارعين قاموا بحرق المخلفات الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحاضر إلى الشرطة، من خلال 4 محاور للعمل الليلي تغطي مراكز ومدن المحافظة.

وشملت محاور المتابعة محور الزقازيق وبلبيس بالطريق الإقليمي، ومحور الزقازيق ومنيا القمح بالطريق الإقليمي، ومحور ترعة الزقازيق وأبو حماد وترعة الإسماعيلية، ومحور ديرب نجم والإبراهيمية.

وتواصل محافظة الشرقية جهودها لمواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، من خلال التوسع في مواقع تجميع قش الأرز، وإتاحة المعدات اللازمة للمزارعين، وتكثيف الحملات الرقابية والتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات، بما يسهم في الحد من تلوث الهواء ومواجهة ظاهرة السحابة السوداء.