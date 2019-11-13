توقعات بتباطؤ الطلب العالمي على النفط اعتبارا من 2025 مع زيادة استخدام السيارات الكهربائية

توقعت وكالة الطاقة الدولية تباطؤ الطلب العالمي على النفط بدءا من عام 2025، مدفوعا بتحسن كفاءة الوقود وزيادة استخدام السيارات التي تعمل عن طريق الشحن بالكهرباء.

وأضافت الوكالة، في تقريرها السنوي لآفاق الطاقة العالمية حتى 2040 الصادر اليوم الأربعاء، أن نمو الطلب على الطاقة سيواصل الزيادة على الرغم من أنه سيسجل تباطؤا ملحوظا في العقد الذي يبدأ في 2030.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيكون هناك نحو 330 مليون سيارة كهربائية على الطريق بحلول 2040 ارتفاعا من 300 مليون متوقعة في تقرير العام الماضي وهذا سيزيح نحو 4 ملايين برميل يوميا من استخدام النفط مقارنة مع 3.3 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة.

في سياق متصل، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري سيصبح قوة مهيمنة في أسواق الطاقة العالمية خلال الأعوام المقبلة يضاهي أهمية إنتاج الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وأوضحت أنه رغم أن الإنتاج السنوي من الخام الأمريكي تباطىء على مدار الأعوام الأخيرة، إلا إن التقديرات تشير إلى أن الإسهام الأمريكي في زيادة الإنتاج العالمي من الخام ستصل نسبته 85% بحلول عام 2030.

يأتي ذلك بينما يستعد أعضاء منظمة "أوبك" والمنتجين الآخرين للنفط إلى الاجتماع بالعاصمة النمساوية "فيينا" الشهر المقبل من أجل التباحث بشأن مواصلة اتفاق خفض الإنتاج بغية موازنة المعروض أمام الطلب العالمي تزامنا مع استعدادات شركة "أرامكو"، عملاق النفط السعودي، إلى طرح عام أولي.