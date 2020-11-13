الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ لمواجهة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، اليوم الجمعة؛ للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبناء على المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار و الواردة اليوم من الهيئة العامة للأرصاد تشير إلي إحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من غدًا السبت 14/11 على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة / متوسطة / خفيفة طبقاً لنتائج إستقراء الخرائط المرفقة، وإستمرار سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة تعطي مؤشرات لأمطار غزيرة أحياناً.