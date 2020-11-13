الشرطة الإثيوبية تعتقل 242 شخصا بحوزتهم أسلحة

شنت الشرطة الإثيوبية حملة اعتقالات في العاصمة أديس أبابا، ألقت خلالها القبض على أكثر من 200 شخص على ارتباط بإقليم تيجراي بحوزتهم أسلحة وذخائر، في وقت يتفاقم الوضع شمال البلاد.



وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن الشرطة ألقت القبض على 242 فردا عينهم المجلس العسكري للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لإحداث فوضى في العاصمة أديس أبابا.



وكشف مفوض الشرطة عن وجود قنابل يدوية ومتفجرات وقاذفات وذخائر بحوزة المعتقلين، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان اليوم الجمعة إن الاشتباكات المسلحة في إثيوبيا دفعت أكثر من 14500 شخص للفرار إلى السودان المجاور.



وأسفر قصف جوي وقتال على الأرض بين القوات الإثيوبية الاتحادية وقوات إقليم تيجراي عن مقتل المئات.



وبدأ الصراع في 4 نوفمبر عندما أمر رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بشن هجوم على إقليم تيجراي بعدما اتهم زعماء هذا الإقليم بإصدار أمر بمهاجمة قاعدة عسكرية اتحادية والتمرد على السلطة الإثيوبية المركزية.