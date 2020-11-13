مي عمر تشارك محمود الليثي في دويتو غنائي في مسلسل «لؤلؤ»



تشارك الفنانة مي عمر المطرب محمود الليثي، دويتو جديد بعنوان "بعد حبة حبة"، ضمن أحداث مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، وهي من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع نادر حمدى.



مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 40 حلقه، وهو بطولة الفنانين مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.



يذكر أن مي عمر شاركت مؤخرًا في مسلسل "الفتوة"، والذي قدمت خلاله دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلي أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي.