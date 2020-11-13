 3 وديات تجهز أسوان للموسم الجديد - بوابة الشروق
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3 وديات تجهز أسوان للموسم الجديد

محمد جلال
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 6:46 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 6:50 م

يخوض الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة سامي الشيشيني، ثلاث مباريات في المعسكر المقام حاليا بالمركز الأوليمبي وذلك ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

ووفقا لرؤية الشيشيني فإن المباريات الودية الثلاثة ستكون مهمة للتحضير بالموسم الجديد.

ويلعب أسوان مع النجوم يوم 15 نوفمبر وبعدها سيواجه الجونة يوم الجمعة 20 نوفمبر واخيرا سيلتقي مع الإنتاج الحربي يوم 23 نوفمبر الجاري.

ويسعى سامي الشيشيني وجهازه المعاون لتحقيق نتيجة إيجابية في الموسم الحالي وذلك بعد الاداء الكبير الذي قدمه لاعبو أسوان في الموسم الماضي ونجح في الاستمرار بالدوري الممتاز.


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