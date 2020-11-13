عون والحريري يعزيان ملك البحرين بوفاة الأمير خليفة بن سليمان آل خليفة

أرسل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، برقية إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، معزيا بوفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سليمان آل خليفة، وكذلك اتصل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هاتفيا بملك البحرين وولي العهد معزيا.



وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون أبرق "إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، معزيا بوفاة رئيس الوزراء الامير خليفة بن سليمان آل خليفة".



من جهته أجرى الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم الجمعة "اتصاليين هاتفيين بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وقدم تعازيه بوفاة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة"، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري.



وأكد الرئيس الحريري خلال الاتصال مع ملك البحرين "على متانة وعمق العلاقات التاريخية بين لبنان والبحرين".



وكان الأمير خليفة بن سليمان آل خليفة قد توفي قبل يومين في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة بعد ما أمضى 49 عاما في منصبه.