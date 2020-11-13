المغرب تقيم حزاما أمنيا حول منطقة عازلة بالصحراء الغربية والبوليساريو تقول : بدأت الحرب

ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم الجمعة، في بيان أنها أقامت، ليلة الخميس/الجمعة، حزاما أمنيا من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات، التي تربط المغرب بموريتانيا،فيما اقالت جبهة البوليساريو ان الحرب بدأت .

وقالت وزارة الخارجية المغربية إنه "أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة" لـ "ميليشيات البوليساريو" في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية، "قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له"، بحسب وكالة الأنباء المغربية (ماب).

وأشار المغرب إلى أن البوليساريو وميليشياتها، التي دخلت المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، نفذت أعمال قطع طرق هناك، وعرقلت حركة الأشخاص والبضائع على هذا الطريق، واستمرت في مضايقة المراقبين العسكريين.

وشدد المغرب على أن أعمال ميليشيات الجبهة الموثقة تشكل "تهديدا حقيقيا لزعزعة الاستقرار، والتي تغير وضع المنطقة، وتنتهك الاتفاقات العسكرية وتشكل تهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار"، وزاد أن "هذه الأعمال الخطيرة تقوض فرص أي إحياء للعملية السياسية التي يرغب فيها المجتمع الدولي".

وأضاف المصدر الرسمي أن المملكة المغربية أعطت "كل الوقت اللازم للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة مينورسو، من أجل إقناع "البوليساريو" بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة في كركرات".

وردا على التحرك المغربي ، قالت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء واودي الذهب " البوليساريو" التي تسعى الى إنهاء سيطرة المغرب على الصحراء الغربية إن "تجاوز القوات المغربية لجدار الذل والعار نسف نهائيا اتفاق وقف اطلاق النار" .

وقال بيان صادر عن الحكومة الصحراوية إن "قوات الاحتلال المغربي أقدمت في الساعات الاولى من فجر اليوم على فتح ثلاث ثغرات شرق الثغرة غير الشرعية بالكركرات ولذلك تعتبر الحكومة الصحراوية ان هذا الخرق ينسف نهائيا وقف اطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع عام 1991 .

وأضاف البيان الصحراوي أن " هذا الفعل الدنيء واليائس تصدى له جيش تحريرنا الشعبي المغوار في الوقت الذي تصدى فيه مناضلونا ومناضلاتنا للبلطجية."

واعتبرت البوليساريو أنه " بالمحصلة بدأت المعارك واندلعت الحرب ",

وتعتبر منطقة الكركرات منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار 1991 الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي اوقف حربا المغرب وجبهة البوليساريو، للسيطرة على منطقة الصحراء الغربية.

وتسيطر المغرب على الصحراء الغربية بشكل كبير، غير أن جبهة البوليساريو التي تسعى إلى إجراء استفتاء بشأن الاستقلال تطالب بأحقيتها بتلك المنطقة.

وبدأ النزاع حول الصحراء الغربية عام 1975، عندما اجتاحتها المغرب وموريتانيا المجاورتين عسكريا بعد انسحاب إسبانيا كقوة استعمارية.

وفيما بعد، انسحبت أيضا موريتانيا واعترفت بجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعلنة من جانب واحد. وفازت جبهة البوليساريو باعتراف من عدد من معظم الدول الأفريقية.