دورة تدريبية بجامعة بورسعيد لمنح شهادة في أساسيات التحول الرقمي

افتتح أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، يرافقه راوية رزق المدير التنفيذي للمعلومات، وعمرو الأطروش مدير التدريب، أول دورة تدريبية بجامعة بورسعيد، تمنح شهادة في أساسيات التحول الرقمي، والتي أقيمت بقاعة التدريب بمركز نظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

وتعد جامعة بورسعيد، ضمن أول 10 جامعات، تبدأ في تفعيل التدريب والاختبارات على هذه الشهادة.

وحضر رئيس الجامعة، اليوم، أول اختبار للمجموعة الأولى لطلاب الدراسات العليا، حيث اجتاز الطلاب مراحل الاختبارات بنجاح وبحضور مراقبين الاختبارات الإلكترونية (QA)، سامح حريت، ومديحة الملكي، وهبة الموجي، وإكرام فاروق.

ودرب الطلاب، رانيا الكتبي، وصالح الشامي، ومحمد سالم، وعمرو الأطروش، ومحمد الفرماوى ولينا أحمد.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته، بالإقبال على المشاركة بالدورة من جانب طلاب الدراسات العليا من مختلف الكليات، كما أثنى على المدربين والمراقبين واتباعهم كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفي النهاية.. سلم رئيس الجامعة المدربين والمراقبين شهادات (TOT)، لشهادة أساسيات التحول الرقمي الممنوحة من المجلس الأعلى للجامعات.