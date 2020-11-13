وزير الدفاع الأذربيجاني يلتقي قائد مهمة قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ

أجرى وزير الدفاع الأذربيجاني، الفريق الأول ذكير حسانوف، اليوم الخميس، محادثات مع قائد قوات حفظ السلام الروسية، التي سيتم نشرها في إقليم فره باغ، الفريق رستم مرادوف.

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن "اللقاء تناول بحث قضايا تنظيم وتنفيذ مهمة حفظ السلام"، التي تم الاتفاق عليها في إطار البيان المشترك الصادر عن رئيسي روسيا، فلاديمير بوتين، وأذربيجان، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان.

وينص البيان المشترك على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني اعتبارا من يوم 10 نوفمبر، مع احتفاظ قواتهما بالمواقع التي كانت عليها قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.

ويقضي البيان بنشر مهمة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.

ووصف علييف هذا البيان بالانتصار لأذربيجان والاستسلام من قبل أرمينيا، بينما قال باشينيان إن "هذا القرار صعب وموجع لكنه ضروري لأنه منع خسارة ستيباناكيرت (خانكيندي) ومدن أخرى" مع محاصرة جيش جمهورية قره باغ غير المعترف بها والذي يضم 20 ألف عسكري.