الزمالك يستعد للأهلي بسلاح التسديدات

شهدت تدريبات الزمالك اليوم الجمعة تركيز خاص من مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق على مهارة التسديد على المرمى.

ويقود عبدالهادي تدريبات الزمالك لحين عودة البرتغالي جايمي باتشيكو، من فترة الإجازة التي يقضيها في بلاده، حيث من المقرر أن يعود السبت ويقود المران الأحد.

وركز الزمالك في تدريبات اليوم على التسديد من خارج المنطقة، من مختلف الأوضاع، سواء الثبات أو الحركة ومن مختلف الاتجاهات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي ويم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقبل ذلك يتقابل مع نادي مصر في دور الثمانية لبطولة كأس مصر يوم 21 من نفس الشهر.