بيونتيك تنفي تقارير عن التعرض لقرصنة إلكترونية في سبتمبر

قال متحدث باسم شركة بيونتيك الألمانية للأدوية اليوم الجمعة إنه لم تتعرض أي من أنظمة تكنولوجيا المعلومات للشركة لأي نوع من أنواع التعطيل من جانب برنامج للفدية وهو برنامج خبيث يقيد الوصول إلى نظام الحاسوب الذي يصيبه، ويطالب بدفع فدية لصانع البرنامج من أجل إتاحة الوصول للملفات.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ذكرت صحيفة بزنس إنسايدر في وقت سابق دون الكشف عن مصدر حصولها على المعلومات أن أجزاء من أجهزة خوادم بيونتيك تعرضت للتشفير ببرنامج رياك الخبيث نتيجة لاعتداء من جانب قراصنة مجهولين في أيلول/ سبتمبر الماضي.



وقالت مصادر أمنية في مجال الانترنت للصحيفة إنه لم يتم الاطلاع على أي وثائق مهمة، كما لم يتم فقدان أي بيانات مهمة نتيجة للهجوم.



وتعمل بيونتيك بالشراكة مع شركة فايزر الأمريكية على تطوير لقاح ضد مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، وبلغت فعاليته خلال التجارب على عشرات الآلاف من المتطوعين أكثر من 90 بالمئة.