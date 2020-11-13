الأوقاف تفتتح 8 مساجد جديدة بـ3 محافظات

جمعة: حرية الرأى ليست بالتطاول على معتقدات الآخرين



افتتحت وزارة الأوقاف، الجمعة، 8 مساجد فى 3 محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي، 452 مسجدًا، وذلك في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله عز وجل، مبنى ومعنى.

وتشمل الافتتاحات الجديدة، مسجدين بمحافظة أسوان، ومسجدين في محافظة سوهاج، و4 مساجد بقنا، بالإضافة إلى عدد من التوسيعات ببعض المساجد.

وأجرى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، زيارة إلى محافظة الإسماعيلية، لافتتاح توسعات مسجد الإسماعيلى "المطافى"، حيث أجرت وزارة الأوقاف توسعات في المسجد بقيمة 13 مليون جنيه بالجهود الذاتية، وتم بناء 4 أدوار سيتم تخصيصها مركز طبى، كما عقد جمعة لقاءً مع قيادات الدعوة والأئمة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وقال جمعة في تصريحات له، إن الجماعات الإرهابية تنشأ على أنقاض الدول وبالتالى ليس لها مكان فى مصر تلك الدولة القوية، مضيقا أن ما تبثه تلك الجماعات من خلال أبواقها الإعلامية وكتائبها الإلكترونية ما هى إلا أكاذيب تروجها ووسيلة للعدوان على الناس، استخدام وسائل الكذب والتضليل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى بهدف جنى الأموال وهو محرم شرعا.

وألقى الوزير، خطبة الجمعة تحت عنوان "أدب الحوار والتعبير عن الرأي"، قائلاً، إن الإسلام دين العقل والحكمة وكفل للناس حرية المعتقدات حيث لا إكراه فى الدين وحرية التعبير عن الرأى، ولكن يجب التفرقة بين الرأى المحترم الذى لايتعرض للآخرين بالسباب والشتائم، وليس من الحرية الاعتداء على حرية الأخرين، موضحا أن الإسلام أرسى مبادئ احترام الآخرين وعدم التعرض لمعتقداتهم بسوء أو تطاول.

وأشار إلى أن الرد على التطاول لا يكون بمثله ولكن أن نعرض عنه ونلتزم بما أوصانا به رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذى علمنا أنه أذا رأينا آيات الله يكفر ويستهزأ بها أن نعرض عنها دون التشاجر والتشاحن أو سب معتقداتهمن فغايتنا الرأى الحر والحوار الهادف وحماية الوطن .

وتناولت خطبة الجمعة أدب الحوار فى الإسلام والرقى والتأدب فى آيات القرآن واحترام الرأى الآخر.

وفي سياق متصل، واصلت مديريات الأوقاف بكافة المحافظات، حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار توجيهات وزير الأوقاف.

وأعلن وزير الأوقاف انطلاق فعاليات الفوج الخامس لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بمدينة الإسكندرية، والذي يستضيف الأئمة الخميس المقبل، والذي يستمر حتى السبت، حيث يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية.