واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء "كوفيد-19" عالميا. وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي أوروبا، في المملكة المتحدة، سجلت وزارة الصحة 157 حالة وفاة، 38 ألفا و 351 حالة إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة أكثر من 9 ملايين و524 ألفا و 971 حالة والوفيات 142 ألفا و835 حالة وفاة ، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.



وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة 1816 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى مليون و 106 ألفا و 5 إصابات، كما سجلت 8 وفيات خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و 242 حالة وفاة، وفقا لصحيفة بورتوجال نيوز.



وفي أيرلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4624 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 494 ألفًا و 643 حالة إصابة على مستوى البلاد. وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عبر موقعها الإلكتروني نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية بأن حصيلة الوفيات بلغت حتى الآن 5566 حالة وفاة.



وفي إستونيا ،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 211 ألفا و 535 حالة والوفيات إلى 1668.



وفي مقدونيا الشمالية، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 525 حالة إصابة جديدة، و 13 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 208 آلاف و 992 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 7320 حالة حتى الآن.



وفي ألبانيا،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 192 ألفا و 600 إصابة والوفيات إلى 2986.



وفي الجبل الأسود،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 151 ألفا و 730 إصابة والوفيات إلى 2200.



وفي فنلندا، سجلت السلطات الصحية 2016 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 167 ألفا و119 إصابة، فيما سجلت 16 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1216 حالة وفاة، وفقا لمعهد الرعاية الصحية والرفاهية الفنلندي.



أما في مولدوفا، سجلت السلطات الصحية 730 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 55 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 352 ألفا و 670 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و 446 حالة وفاة حتى الآن.



وفي الأمريكتين، أعلنت وزارة الصحة الكوبية اليوم تسجيل 293 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 958 ألفا و 390 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 8279 حالة حتى الآن.



وفي جمهورية الدومنيكان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1225 حالة إصابة جديدة، و حالة وفاة واحدة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 394 ألفا و 608 حالات، بإجمالي وفيات بلغ 4166 حالة حتى الآن.



وفي هندوراس، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 126 حالة إصابة جديدة، و3 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 376 ألفا و 967 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 10 آلاف و353 حالة حتى الآن.





أما في أسيا ، سجلت السلطات الصحية في لاوس 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة واحدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 47 ألفا و 842 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 62 حالة وفاة حتى الآن،وفقا لصحيفة لاوشن تايمز.





وفي ميانمار، سجلت السلطات الصحية 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 512 ألفا و 548 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و 913 حالة وفاة حتى الآن.



فيما سجّل المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا 7 حالات وفاة، و306 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات المسجلة في البلد -الأكثر تضررا من الوباء في أفريقيا- إلى 89 ألفا و 476 حالة، وإجمالي الإصابات مليونين و925 ألفا و677 إصابة.