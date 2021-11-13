تأجيل محاكمة شادي نبيل لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات بورش التمثيل لـ19 ديسمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة المتهم شادي نبيل في اتهامه بهتك عرض ٧ فتيات بالقاهرة ونويبع في ورش تمثيل خاصة مملوكه له إلى جلسة ١٩ ديسمبر لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبد الباري علي، وعضوية المستشارين محمد عبد العظيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف نظمي، وأمين سر رجب شعبان.

ووجهت النيابة للمتهم شادي نبيل سليمان خلف، البالغ من العمر 43 سنة ويعمل ممثل ومدرب تمثيل باستديو ذات، بأنه في تاريخ سابق على 4 يوليو 2021 بدائرة قسمي شرطة مصر الجديدة ونوبيع بمحافظتي القاهرة وجنوب سيناء، ارتكب الجرائم التالية:

- هتك عرض "س.م" بالقوة بأن باغتها حال وقوفها في مواجهته بعضهما لبعض ممسكا إياها من جسدها بمنطقة البطن، وذلك أثناء توليه التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

- هتك عرض المجني عليها "م.م" بالقوة بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط وقبلها من فهما واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها ولامس عضوه الذكري جسدها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكه له.

- هتك عرض المجني عليها "م.ع" بالقوة بأن باغتها بملامسة مؤخرتها.

- هتك عرض المجني عليها "ك.م" بالقوة بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط ملتصقا بها بجسده ومحاولا تقبيلها من فمها حال كونه متولى التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكه له.

- هتك عرض المجني عليها "هـ. ط" بالقوة بأن أمسك بها وجذبها تجاهه واحتضنها ولامس عضوه الذكري جسدها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

- هتك عرض المجني عليها "هـ.خ" بالقوة بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

- هتك عرض المجني عليها "م.ع" بالقوة بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها واستطالت يده مؤخرتها وقام بملامسة مواطن عفتها "فرجها" بأحد قدميه حال كونه متولى التدريس لها في أحد ورش التمثيل.

وقيد أمر الإحالة الاتهامات سالفة الذكر وفقًا للمادة 268 (فقرتي 1و2) من قانون العقوبات، وأمر المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة مع استمرار حبس المتهم احتياطيا.

يذكر أن بعض الفتيات كتبن في يونيو الماضي منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استغلال المتهم حاجتهن للتدريب وسلطته عليهن، ثم اعتدى عليهن جنسيًا، وأبلغت عدد من الفتيات الشرطة واتهمن الفنان الشهير بهتك عرضهن داخل الاستوديو.