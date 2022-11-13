انطلاقا من الاهتمام العربي بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماجهم الكامل في المجتمع، وضمن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما بند "العيش باستقلالية"، تنظم جامعة الدول العربية، بالتعاون مع الشركاء "لقاء رفيع المستوى تحت عنوان "مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة غدا الاثنين في دبي.

وأوضحت السفيرة الدكتورة هيفاءأبوغزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أن هذا اللقاء سوف يشكل فرصة هامة، لاستعراض جهود جامعة الدول العربية، والشركاء لتنفيذ تلك المبادرة الهامة، وبما يفسح المجال أيضا لدخول شركاء اخرين من وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرهم.

وأضافت أبوغزالة: "فضلاً عن الدور الهام للقطاع الخاص من خلال تواجد اتحاد الغرف العربية، كممثل للقطاع الخاص العربي، فضلاً عن دور معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي، ليشكل منتدى دولي يدعم تلك المبادرة، ويبرز أهميتها على المستوى الدولي، وما يشكله أيضا من فرص هامة، لإيجاد العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما المبتكرين والمخترعين، وأصحاب المشروعات وريادة الأعمال، بما يمكنهم من العيش باستقلالية اقتصاديا".

وأشارت إلى السعي لاستكمال كافة متطلبات هذا البند الهام، من توعية للمجتمع وبنية تحتية وتشريعية لتشكل تلك الموضوعات في مجملها تحقيق لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت ضرورة عدم إغفال الدور الهام للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة العمل العربية، بوصفهما من مؤسسات العمل العربي المشترك الواعدة التي تشكل إضافة هامة في هذا المجال، معربة عن أملها في نجاح أعمال هذا اللقاء الهام، الذي يسبق افتتاح الدورة الرابعة لمعرض اكسبو الهمم، وقمة دبي العالمية للسفر والسياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.