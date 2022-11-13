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بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي الأسبوع المقبل

أ ش أ
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 4:22 م | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 4:22 م

يترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا تنفيذيا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف اليوم الأحد، ردا على سؤال بشأن اجتماع الرئيس الروسي بأعضاء مجلس الأمن الروسي: "نعم، هناك مثل هذه الخطط، نحن نتحدث عن اجتماع تنفيذي منتظم"، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.

ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانتظام اجتماعات عملياتية مع مجلس الأمن الروسي على أساس أسبوعي.

ومن المقرر أن يعقد بوتين أيضا اجتماعا مع الحكومة الروسية الأسبوع المقبل لبحث مستجدات الوضع الروسي - الأوكراني.

وفي سياق منفصل، قال مصدر روسي إن محادثات روسي أوكرانية ستبدأ صباح غد الإثنين.

وقال مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي الذي يقود الوفد الروسي إلى المحادثات في وقت سابق، إنه "تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوكراني اليوم لإجراء محادثات في منطقة جوميل في بيلاروسيا".

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