قال الفنان حسين فهمي رئيس الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه يتشرف بترؤسه لهذه الدورة.



وأضاف خلال حفل الافتتاح، مساء الأحد، أنه عاشق للسينما المصرية على مدار تاريخها، مؤكدا أن صناعة السينما تطورات كثيرا.



وأشار إلى مواكبة العصر من خلال العمل على ترميم الأفلام، موضحا أنه تم بالفعل من ترميم فيلمي يوميات نائم في الأرياف وأغنية على الممر.



ولفت إلى أن السينما لديها كم كبير من الأعمال التي تثير فخرا كبيرا، ويمكن من خلال ترميمها أن تتم المحافظة عليها لسنوات طويلة لتواكب التطور في مجال السينما.



وانطلقت مساء الأحد، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 بدار الأوبرا المصرية، على أن تستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.



وتشارك في الدورة الجديدة 52 دولة، وسط منافسة بين 97 فيلما طويلا و18 فيلما قصيرا و10 أفلام كلاسيكية، فيما يصل عدد العروض العالمية والدولية الأولى إلى نحو 30 عرضا، و57 عرضا ضمن العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .



ويشهد يوم الافتتاح، عرض فيلم The Fabelmans الذي تدور أحداثه حول شاب يدعى سامي، ينشأ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، ويكتشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام على رؤية الحقيقة.