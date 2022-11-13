أبو الغيط يطالب بإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان في أقرب وقت

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ان الفراغ الرئاسي ليس في مصلحة لبنان، وأن استمراره يُسهم في تعميق أزمة البلد، وزيادة معاناة الشعب.



جاء ذلك خلال استقباله جوانا وورنيكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.



وطالب أبو الغيط جميع القوى السياسية والقيادات اللبنانية بالعمل على إنهاء الشغور في أسرع وقت عبر انتخاب رئيس للجمهورية يكون ملبياً لتطلعات اللبنانيين كافة، وعنواناً على تحقيق التوافق المنشود.



وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن اللقاء شهد تبادلاً للرأي حول الأزمة اللبنانية وسُبل كسر حالة الانسداد السياسي التي يُعاني منها البلد، حيث استمع أبو الغيط لتقييم المسئولة الأممية حول الوضع ومخاطر استمرار الفراغ الرئاسي لفترة ممتدة.



كما أكد أبو الغيط من جانبه مواكبة الجامعة العربية للبنان في جميع محطاته السياسية، مُعتبراً أن إنهاء الفراغ الرئاسي يُمثل أهمية حاسمة في هذه المرحلة من أجل استقرار البلاد، وتمكين الحكومة من أداء مهامها وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والكفيلة بإنهاء معاناة الشعب اللبناني التي امتدت لسنوات.