أنباء عن إطلاق 15 صاروخا على قاعدة أمريكية بشرقي سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بتعرض قاعدة حقل "كونيكو" للغاز التابعة لقوات "التحالف الدولي" بريف دير الزور الشمالي، لقصف صاروخي مصدره الميليشيات المدعومة من إيران، بعد منتصف ليل الأحد.



وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" بشرقي سوريا تعرضت للقصف بنحو 15 صاروخا في أعنف قصف من داخل الأراضي السورية، ولم ترد معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية.



ووفق المرصد، "هاجم طيران مسيّر تابع للميليشيات قاعدة حقل العمر النفطي التابعة للتحالف في ريف دير الزور الشرقي بعد منتصف الليل أيضاً".



وأشار إلى أن انفجارات دوت في منطقة قاعدة الشدادي التابعة لقوات التحالف بريف الحسكة، وسط أنباء عن استهداف للقاعدة من قبل الميليشيات المسلحة.



ولفت المرصد إلى أن "انفجارات عنيفة دوت بعد منتصف الليل في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور بالتوازي مع استمرار اندلاع النيران في المنطقة، تزامن ذلك مع سقوط قذائف صاروخية في قاعدة حقل العمر شرقي دير الزور الذي يعد أكبر القواعد الأمريكية في سوريا".



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية"البنتاجون" قالت أمس إن الجيش الأمريكي ضرب منشأتين في شرقي سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات الموالية لإيران ردا على "الهجمات المستمرة" ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا.



وكثفت الميليشيات الموالية لإيران من هجماتها على القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق خلال الأسابيع الأخيرة ردا على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.