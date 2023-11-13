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وسائل إعلام لبنانية: إطلاق رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل

بيروت (د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 12:27 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 12:27 م

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بإطلاق رشقة صاروخية من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم، أنه تم استهداف موقع بليدا الإسرائيلي، بينما أفادت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله اللبناني بـ"استهداف موقع الظهيرة الصهيوني في القطاع الغربي بعدد كبير من الصواريخ النوعية".

بدورها، قالت "المقاومة الإسلامية" في لبنان، إن "مجاهديها استهدفوا صباح اليوم قوة ‏مشاة صهيونيّة في موقع الضهيرة بالصواريخ وحققوا إصابات مباشرة".

وأشارت الوكالة، إلى "تعرض منطقة عين الزرقاء الواقعة عند بلدات طيرحرفا، الناقورة لقصف مدفعي معاد عنيف، كما تتعرض أطراف بلدة الضهيرة لقصف مماثل".

ولفتت إلى أن "العدو الاسرائيلي يقصف بشكل عنيف أطراف بلدتي بليدا ومحيبيب والجزء الجنوبي لبلدة ميس الجبل بالقذائف المدفعية والفوسفورية".

ووفق الوكالة، "أدى القصف المعادي المستمر إلى اشتعال النيران بالأحراج المتاخمة للخط الأزرق قبالة بلدات الناقورة وعلما الشعب والضهيرة".

وكانت الوكالة أشارت إلى أن "العدو الصهيوني أطلق ليلًا عددًا من قذائف المدفعية المباشرة على محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط"، موضحة أن "ليل المناطق الجنوبية وعلى طول الحدود مع فلسطين المحتلة كان متوترا بفعل التحليق المستمر للطيران الاستطلاعي وعلى علو منخفض مركزا بتحليقه فوق مجرى نهر الليطاني واستمر حتى ساعات الصباح الأولى".

وقالت، إن "القنابل المضيئة المعادية لم تغب عن سماء القطاعين الغربي والأوسط، كاشفة أن "معظم سكان القرى المتاخمة الحدودية قد انتقلوا إلى مناطق أكثر أمانا مع العلم أن الخدمات التي تقدم للنازحين في مراكز مدينة صور لا تفي بأقل مظاهر العيش ومستلزماته".


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