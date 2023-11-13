 تراجع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 0.4% شهريا خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
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تراجع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 0.4% شهريا خلال الشهر الماضي


نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 8:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 8:41 ص

 أظهرت بيانات البنك المركزي الياباني الصادرة اليوم الاثنين تراجع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0% شهريا بعد ترجعها بنسبة 2ر0% في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى تراجعها بنسبة 3ر0% شهريا خلال سبتمبر الماضي.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة خلال أكتوبر الماضي بنسبة 8ر0% مقابل ارتفاع بنسبة 2ر2% خلال سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة و2% وفقا للبيانات الأولية.

وارتفعت أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% شهريا وبنسبة 1% سنويا، بحسب البنك المركزي. وارتفعت أسعار الواردات بنسبة 3ر1% شهريا وتراجعت بنسبة 5ر12% سنويا.


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