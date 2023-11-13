قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت لقطاع غزة عبر معبر رفح وصل حتى الآن، إلى 800 شاحنة.

وأضافت خلال حلقة برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "on"، والتي قدّمتها من أمام معبر رفح، على هامش زيارة أجراها وفد من مسئولي وإعلاميي الشركة المتحدة، أن شاحنات كثيرة تصطف أمام المعبر، وسط جهود مصرية في هذا الملف.

وأوضحت أن دخول 800 شاحنة محملة بأكثر من ثمانية آلاف طن يعتبر رقما ضعيفا أمام حجم الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن المساعدات تدخل أولا إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ثم تتوجه إلى معبر العوجا، حيث تتم عملية التفتيش عن طريق إسرائيل وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، وبحضور مصر في هذه المرحلة.

ونوهت بأن عملية التفتيش تستغرق عددا كبيرا من الساعات، ثم تعود الشاحنات مرة أخرى إلى بوابة معبر رفح، وتدخل للأراضي الفلسطينية لتفريغها على شاحنات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ثم يتم توزيعها لاحقا.

وأكّدت أنّ مصر تحاول الدفع نحو تسريع هذه العملية التي وصفتها بـ"البيروقراطية"، مؤكدة أن القاهرة تعمل على إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات سواء الطبية أو الغذائية.