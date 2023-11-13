اشتية يطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإنزال المساعدات بالمظلات إلى قطاع غزة

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإنزال المساعدات إلى قطاع غزة، خاصة الشمال بالمظلات كما حصل في تجارب مختلفة في العالم، وفتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الاثنين، قال إن «الحكومة تصارع في جميع الدوائر الدولية؛ من أجل وقف عدوان الاحتلال على شعب فلطسين، وتأمين إيصال الطعام والدواء إلى جميع مناطق قطاع غزة، خاصة الشمال».

وذكر أن «الحكومة تبذل كل ما هو ممكن لإنقاذ أهل غزة»، مجددًا الرفض لإنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين كما يطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنظمات الدولية.

وأضاف: «نريد عودة أهلنا إلى بيوتهم التي شُردوا منها، في تاريخ فلسطين لا شيء اسمه مؤقت، فالتجربة علمتنا أن المؤقت دائم».

وأعرب عن أسفه من أن بعض الدول لا تزال تنادي بـ«حق إسرائيل في الدفاع نفسها»، معقبًا: «لا حق للمعتدي في الدفاع عن النفس، فاحتلال أراضي الغير ليس دفاعا عن النفس، نحن الضحايا».

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى تنفيذ فوري لقرارات الجامعة العربية، خاصة تلك المتعلقة بالإغاثة.

وتطرق اشتية إلى مقترح إنشاء ممر مائي بين قبرص وغزة من بعض الدول، قائلًا: «نرغب في وصول المساعدات، لكننا لا نقبل بتهجير أهلنا على بواخر للترحيل تحت مسمى المساعدات».