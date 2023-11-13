نادي الأسير الفلسطيني: إسرائيل اعتقلت 50 مواطنا بالضفة الغربية فجر الاثنين

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى فجر اليوم الاثنين، من الضّفة الغربية نحو 50 مواطنًا، بينهم أسرى سابقون، وجريح، بالإضافة لتسعة مواطنين من غزة تم اعتقالهم من منزل عائلة «بنات» بالخليل.



وأضاف في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الاثنين، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات: القدس، ورام الله، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: أريحا، ونابلس، وقلقيلية، وجنين.



ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.



وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 2520، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة، في إطار العدوان الشامل على شعب فلسطين والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر المنصرم.



ونوه النادي أن «المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا».



