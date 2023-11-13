وزير الدفاع السعودي يؤكد لنظيره الأسترالي ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة

أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، بادر به نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، "ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز تلقى، اليوم الاثنين، تلقى اتصالا هاتفيا من مارلز تم خلاله "استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مجالات التعاون بين وزارتي الدفاع للبلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك".

كما تناول الاتصال آخر التطورات في غزة ومحيطها، وأكد وزير الدفاع السعودي" ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وحفظ أرواح الأبرياء، وإدخال المساعدات الإنسانية"، بحسب "واس".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دعا السبت، إلى الوقف الفوري "للعمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقال ولي العهد السعودي خلال كلمة افتتاحية بالقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة بالرياض"يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة، ونجدد رفضنا لهذه الحرب الشعواء، التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون".

وتابع ولي العهد السعودي "إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، لتبرهن على ازدواجية المعايير".