مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يحتفي بدولة ضيف الشرف الإمارات

احتفى مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام، بدولة الإمارات ضيف شرف الدورة الثانية من المهرجان (دورة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي)، وذلك خلال ندوة تكريمهم، التي أقيمت بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.

وأكد الفنان الإماراتي عدنان سلوم المخرج المسرحي ومشرف الأنشطة المسرحية بمؤسسة ربع قرن: "أشعر بفخر لمشاركتي ووجودي في هذا الحدث الثقافي الرائع مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، والذي يجمع بين الثقافات المختلفة ويحتفي بمواهب الأطفال".

وقال عن مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بالشارقة: "تعد المؤسسة منارة تضيء طريق الأطفال والشباب نحو مستقبل مليء بالمعرفة والإبداع، وأنا فخور بانتمائي لهذه المؤسسة المتميزة التي تكرّس جهودها لتعزيز مهارات الأطفال والشباب وتمكينهم من التعبير عن أنفسهم بثقة وكفاءة، إن رؤيتنا في "ربع قرن" تتمحور حول توفير بيئة داعمة ترتقي بمستوى التعليم والثقافة، وتوفر المنصات اللازمة لمنح الأجيال الناشئة الفرصة لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم".

وتابع: "تأتي مشاركتي هنا تأكيدًا لرسالة ربع قرن في تعزيز التواصل الثقافي وبناء الجسور بين الأجيال المختلفة، نحن نسعى دائمًا لغرس قيم التفاهم والتعاون، وإلهام الأطفال ليتحلوا بالشجاعة لاتباع أحلامهم وتحقيق طموحاتهم. إن التفاعل مع الأطفال في مهرجان كهذا، ورؤية الحماس والتفاعل في عيونهم، هو دائمًا مصدر تحفيز لي لمواصلة العمل نحو بناء مستقبل مشرق للجميع".

يذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان عبد المنعم مدبولي، ويقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون.

ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.