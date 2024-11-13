ترامب يرشح راتكليف لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ترشيح مدير الاستخبارات الوطنية السابق جون راتكليف لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

وشغل راتكليف، وهو عضو جمهوري سابق في الكونجرس عن ولاية تكساس، منصب مدير الاستخبارات الوطنية طوال العام ونصف العام الأخيرين من فترة ولاية ترامب الأولى، حيث قاد وكالات الاستخبارات التابعة للحكومة الأمريكية خلال جائحة فيروس كورونا.



وقال ترامب في بيان: "أتطلع إلى أن يكون جون أول شخص على الإطلاق يخدم في أعلى منصبين استخبارايين في بلادنا... سيكون مقاتلا شجاعا من أجل الحقوق الدستورية لجميع الأمريكيين، مع ضمان أعلى مستويات الأمن القومي والسلام من خلال القوة".