حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة 11 ديسمبر المقبل، للحكم على طبيب نساء وتوليد، متهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته، والتخلص من الأجنة بحرقها أعلى سطح العقار بمنطقة كرداسة.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي، وإبراهيم محمد أمين، وأمانة سر أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 16095 لسنة 2022 جنايات كرداسة، للمتهم "أحمد. س"، بإنه قام بإدارة مركز طبي خاصته دون ترخيص واستخدامه في إجراء عمليات الإجهاض من الحمل السفاح، وكذا حيازة وإحراز مواد مخدرة "ترامادول"، دون ترخيص واستخدامها في إجراء تلك العمليات غير المشروعة والاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات أن الطبيب المتهم أنشأ في عام 2017 مركزًا طبيًا للنساء والتوليد، وبدأ إجراء عمليات إجهاض نظير أجر مادي 1500 جنيه، وكان يحرق الأجنة بمحرقة صنعها خصيصا أعلى سطح العقار محل سكنه والمتواجد به المركز الطبي، وبعدها يلقيها لكلاب شرسة يربيها.