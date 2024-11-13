تنطلق بعد غد الجمعة، على مسرح هيبس بمدينة الخارجة، فعاليات الملتقى الثقافي الثامن عشر لثقافة وفنون المرأة والفتاة، ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمحافظة الوادي الجديد، حتى 23 نوفمبر الحالي، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

وقال الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، إن الملتقى يأتي ضمن الأنشطة المقدمة لدعم وتمكين المرأة، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجا، وذلك بهدف تبادل الخبرات وإبراز التنوع الثقافي بين المشاركات، الأمر الذي يعكس مدى حرص وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة على تقديم المبادرات التي من شأنها تحقيق العدالة الثقافية والحفاظ على الهوية.

وأوضحت د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، إن الملتقى يستضيف مجموعة من السيدات والفتيات من 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (الأسمرات)، ويضم فعاليات ثقافية وفنية ثرية يشهدها كل من مسرح هيبس، قصر ثقافة الخارجة، وقصر ثقافة موط، منها مجموعة من الورش الفنية والحرفية بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين، بجانب المحاضرات واللقاءات التثقيفية والتوعوية.

وأشارت د. دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر للمرأة والفتاة، أن الملتقى يقدم أيضا عددا من ورش العمل حول آليات التأهيل لسوق العمل في ظل التحول الرقمي، بجانب مناقشات مفتوحة حول تأثير التغيرات المناخية على المرأة والمجتمع، وأمسيات ثقافية تتعلق بالتراث الثقافي، والعادات والتقاليد في المحافظات الحدودية.

وأضافت أن الفعاليات تتضمن تنظيم زيارات ميدانية لأشهر الأماكن الأثرية والتاريخية بالوادي الجديد، ومنها: متحف الخارجة، معبد هيبس، مقابر البجوات، مدينة القصر الإسلامية، قرية بشندي للحرف اليدوية، بجانب زيارة إلى عدد من المصانع للتعرف على أهم الصناعات المحلية.

ينفذ الملتقى الإدارة العامة لثقافة المرأة، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال"، وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذى يهدف لتشكيل الوعى، وتعزيز قيم الإنتماء والولاء للوطن ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.