إنجي أنور لطبيبة كفر الدوار: أنتِ أهنتِ ستات مصر والمصريين كلهم

انتقدت الإعلامية إنجي أنور، طبيبة كفر الدوار، وسام شعيب، على خلفية الفيديو المثير للجدل الذي نشرته الأخيرة عبر صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت خلال برنامجها «مصر جديدة» المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الثلاثاء: «أنا ضد ما فعلته الطبيبة تماما واستنكره تماما، كيف تشارك تفاصيل حياة مرضاها وحالاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي؟».

وأضافت أن الطبيبة بررت موقفها بالقول إنها لم تذكر بيانات شخصية عن أسماء المرضى، معلقة: «الطبيبة قالت كل التفاصيل الحقيقة وشاركت تفاصيل التفاصيل على المشاع، وكأنها هي صورة المجتمع المصري!»، متابعة: «أنتِ بهذا الشكل وضعتي أي سيدة تدخل عيادتك موضع شبهة».

ووجهت رسالة مباشرة للطبيبة قائلة: «فضحتِ حالات حمل سفاح وإجهاض، ونشرتِ قصصا عن مريضاتك.. حالة واحدة، اثنتين، مئة، ألف!.. لكن هذا ليس المجتمع المصري ، ولا المرأة المصرية».

واستطردت: «لماذا تأتي إليكِ أنتِ هذه الحالات؟ وما هذه اللغة السوقية التي تتحدثين بها؟ هذه ليست طريقة طبيبة، كيف لطبيبة مؤتمنة على مرضاها أن تفضحهم بهذه الطريقة؟»، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى عدم قدرتها على إكمال مشاهدة الفيديو، قائلة: «أنتِ أهنتِ ستات مصر كلهم»، متسائلة: «كيف غطت شهوة التريند على قسم أبقراط الذي يقسمه الأطباء بالحفاظ على أسرار مرضاهم؟ وكيف غطت البلوجر على مهنة الطب؟ أنتِ أهنتِ المرأة المصرية والمصريين كلهم».