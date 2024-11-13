إسرائيل تشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية وتتعرض لهجمات من لبنان

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شن الطيران الحربي الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 13 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن "الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت اوتوستراد هادي نصر الله ، وهي الغارة الثالثة عشرة على الضاحية الجنوبية".

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت منطقة الليلكي بالقرب من الجامعة اللبنانية بأكثر من صاروخ".

وبدأ الطيران الحربي الاسرائيلي بشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية بعد توجيه إنذارات بالاخلاء.

وكان الجيش الإسرائيلي دعا إلى إخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لأنه سيعمل ضد منشآت ومصالح تابعة لحزب الله.

وذكرت السلطات اللبنانية أن 29 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الهجمات الإسرائيلية في مناطق مختلفة.

ولقي 12 شخصا حتفهم إثر هجوم على قرية جون جنوبي لبنان. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن إسرائيل استهدفت مبنى سكنيا لجأ إليه نازحون.

وفي شمال إسرائيل، لقي رجلان حتفهما إثر سقوط صاروخ في منطقة بمدينة نهاريا الساحلية، وفقا لما ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "ماجن ديفيد أدوم" والشرطة الإسرائيلية.

وتم إطلاق إنذار من غارة جوية في تل أبيب بعد الظهيرة إثر هجوم من لبنان. وأفاد الجيش بأنه تم اعتراض ثلاثة صواريخ.

وفي وقت سابق، ذكر الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار انطلقت في حيفا وعكا ومناطق أخرى بسبب هجوم بطائرات مسيرة. وذكر تقرير أن طائرة مسيرة هاجمت ملعبا في دار رياض أطفال في حيفا. ولم يصب أحد .