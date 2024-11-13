مبادرة بيئية في أوروبا تضمن رحلات مجانية بزوارق الكاياك

ما رأيك في القيام برحلة مجانية نهرية بيئية على متن زوارق الكاياك؟ إنها زوارق رفيعة يستخدمها أصلا سكان المناطق الشمالية من الكرة الأرضية خاصة الأسكيمو في التنقل والصيد.

هذه الأمنية ممكنة ولكن يرافقها بعض المجهود الذي يكمن في جمع بعض النفايات من المجاري المائية، وفي هذه الحالة يمكنك أن تنزلق بالزورق على طول الأنهار والقنوات، في الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد واليابان وألمانيا، في إطار مبادرة ولدت في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن تسمى "زوارق الكاياك الخضراء".

ويتم تجهيز المشاركين فيها بزوارق خضراء اللون، وتزويد كل زورق بدلو كبير وبداخله اثنان من جامعي القمامة.

ويتسلم المشاركون خرائط للمجاري المائية، تظهر الأماكن التي يجب تجنب الطيور والنباتات المحمية فيها. وبعد كل جولة يزن القائمون على المبادرة الكميات التي جُمعت من المخلفات وتسجيلها.

وتقوم ألمانيا حاليا بتوسيع المشروع الذي تم تأسيسه في برلين وهامبورج ولايبزيج، ومن المقرر أن يمتد إلى ولايات ساكسونيا وساكسونيا أنهالت وتورينجيا.

وحقق المشروع نجاحا حتى الآن، فعند القيام بجولة بالزوارق على طول المجاري المائية في لايبزيج، يمكن رؤية نظافة المياه بشكل ملحوظ .

بدأت بريجيت بول من جمعية الاقتصاد من أجل الصالح العام بوسط ألمانيا، المشروع في مدينة لايبزيج في مايو الماضي.

وتقول "خلال أول شهرين جمع 116 من المشاركين 206 كيلوجرامات من القمامة".

وجمع المشاركون في المبادرة أساسا زجاجات الجعة الفارغة، والعبوات البلاستيكية التي كانت ملقاه بالمجاري المائية.

ويعرب المسؤولون عن مدينة لايبزيج عن اعتقادهم بوجود كميات متراكمة من المخلفات، تتراوح بين 20 إلى 25 طنا، ومن الضروري التخلص منها في المسطحات المائية متوسطة الحجم في المنطقة كل عام.

ويرون أن هذه الكمية يمكن أن تتزايد، حيث يقول المسؤولون بالمدينة إن كميات النفايات الملقاة تزايدت خلال السنوات الأخيرة.

وتعتزم جمعية الاقتصاد من أجل الصالح العام بوسط ألمانيا، إتاحة مزيد من الزوارق في مدينتي دريسدن وهالي العام المقبل، وفي مدينة جينا العام التالي حيث تتطلع المدن الثلاث إلى دعم المشروع.

غير أن هناك أولا حاجة إلى المال، وتحتاج الجمعية إلى رعاة يقدمون لها الدعم، قبل أن تتمكن من وضع الزوارق في دريسدن وهالي وجينا وفي مدن أخرىز

ويقول أوكه كارستنسن /33 عاما/ المؤسس المشارك في مبادرة "زوارق الكاياك الخضراء" الأهلية بالدنمارك، والذي بدأ المشروع عام 2017، إن معظم المواقع التي يجرى العمل فيها تشهد جمع نحو 20 طنا من القمامة سنويا.

وأضاف أنه جرى جمع 1900 كيلوجرام من المخلفات من داخل المياه في عام 2023 في برلين، ومعظم هذه المخلفات عبارة عن منتجات استهلاكية مثل العبوات البلاستيكية أو أعقاب السجائر.

ويؤكد كارستنسن أن الهدف من المشروع يتمثل، في تجميع السكان معا من مختلف الخلفيات الاجتماعية، وتشجعيهم على استخدام زوارق الكاياك مجانا.

ويضيف أن البيئة لا تميز بين الأغنياء والفقراء، فعواقب تلوث البيئة تعم على الجميع.