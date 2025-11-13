مقتل 3 أشخاص على الأقل في هجوم بطائرات مسيرة روسية على شرق أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص، على الأقل، في هجوم بطائرات مسيرة روسية قرب بلدة بوهوسلافكا بمنطقة خاركيف شرقي البلاد.

وقال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية، أوليه سينيهوبوف، إن شخصين لقيا حتفهما على الفور في الهجوم، فيما لقي شخص ثالث حتفه لاحقا في المستشفى، مضيفا أن شخصا آخر أصيب في الهجوم.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 102 من أصل 138 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وشرق وجنوب البلاد خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي واحد من طراز إسكندر-إم، تم إطلاقه من شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، و138 طائرة مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميلروفو وأوريول وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى تشودا وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيانن إنه بحلول الساعة 10:30 صباح اليوم الخميس، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 102 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرز أخرى خداعية، في شمال وشرق وجنوب البلاد.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل، بما في ذلك طائرة فوق منطقة موسكو.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو (20:00 بتوقيت جرينتش) في 12 نوفمبر حتى الساعة 8:00 صباح اليوم الخميس، اعترضت أنظمة التأهب للدفاع الجوي ودمرت 130 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أن روسيا أسقطت 32 طائرة مسيرة في كل من مقاطعتي كورسك وبلجورود، و20 في مقاطعة فورونيج، و17 طائرة فوق البحر الأسود، وسبع في القرم، وست في مقاطعة أوريل، وخمس في إقليم كراسنودار، وأربع في مقاطعة تامبوف، وثلاث في مقاطعة روستوف، وطائرتين في مقاطعة بريانسك وطائرة واحدة في كل من منطقتي تولا وموسكو.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.