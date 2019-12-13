رونالدينيو: ميسي ليس أفضل لاعب على مر العصور

فجر الساحر البرازيلي رونالدينيو، نجم برشلونة وميلان السابق، مفاجأة من العيار الثقيل حول زميله السابق ليونيل ميسي نجم البرسا، وعن رؤيته لأعظم اللاعبين على مر تاريخ كرة القدم.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم الجمعة تصريحات رونالدينيو، مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، حول ليونيل ميسي، حيث قال:" أنا سعيد لأن ميسي قد فاز بجائزة الكرة الذهبية السادسة له، كنا أيضًا أصدقاء أثناء فترة تواجدي بصفوف برشلونة".

وأضاف أفضل لاعب في العالم سابقًا:" لا أحب المقارنة، أجد أنه من الصعب القول أن ميسي أفضل لاعب على مر العصور".

وتطرق رونالدينيو للحديث عن أن هناك العديد من اللاعبين الذين ينافسون ميسي للاعب الأفضل على مر العصور، حيث أشار:" كان هناك دييجو مارادونا، بيليه، ورونالدو، من الصعب القول أن ميسي هو الافضل طوال تاريخ كرة القدم".

وأتم:" يمكنني القول أنه الأفضل في عصره".

وكان ميسي قد فاز بجائزة الكرة الذهبية، للمرة الـ6 في مسيرته الكروية، في وقت سابق هذا الشهر، ويستمر في تقديم عروض مبهرة مع ناديه برشلونة في الدوري الإسباني.