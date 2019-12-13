 محافظ المنوفية يشدد على إنهاء مشكلة الصرف الصحي بمجمع مستشفيات ميت خلف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ المنوفية يشدد على إنهاء مشكلة الصرف الصحي بمجمع مستشفيات ميت خلف

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 11:03 م | آخر تحديث : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 11:03 م

شدد محافظ المنوفية، إبراهيم أحمد أبوليمون، على ضرورة إنهاء مشكلة الصرف الصحي الخاصة بمجمع مستشفيات ميت خلف وعرض أي عقبات تواجه التنفيذ عليه لاتخاذ اللازم.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة لمجمع مستشفيات ميت خلف بشبين الكوم اليوم للإطمئنان علي جودة الخدمات الطبية المقدمة وتواجد أطقم النوبتجية.

ووجه المحافظ رئيس مدينة شبين الكوم برفع كافة الإشغالات من أمام المستشفيات ونقل الباعة الجائلين من أمام المجمع حفاظاً على الصالح العام وتيسيراً لحركة المارة في الطريق ، فضلا عن التفتيش والمتابعة بالمرور على المجمع ومراجعة دفاتر الحضور والإنصراف والزيارة وإعداد تقرير مفصل وعرضه عليه.

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