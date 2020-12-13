نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر السابع لشباب الباحثين بكلية التمريض

افتتح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، المؤتمر العلمي السابع لشباب الباحثين، والذي تنظمه كلية التمريض جامعة طنطا تحت عنوان "البحث العلمي في التمريض والتنمية المستدامة"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة.

وأكد عكاشة، إيمان الجامعة بدور البحث العلمي بوصفه إحدى ركائز التنمية خاصة مع الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير الفرصة لشباب الباحثين لتنمية مهاراتهم البحثية من خلال إقامة المؤتمرات التي تهدف إلى إثراء البحث العلمي والتعرف على الجديد في العلوم.

وأضاف نائب رئيس جامعة طنطا، أن مؤتمر شباب الباحثين بكلية التمريض في نسخته الحالية يهدف إلي تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي بالتمريض وتحقيق التنمية المجتمعية، إلى جانب تطوير المنظومة الصحية والارتقاء البحوث العلمية التمريضية بما يحقق ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عصمت محمد جميعي، القائم بأعمال عميد كلية التمريض جامعة طنطا، أن المؤتمر يناقش بحث في ضوء المحاور الرئيسية للمؤتمر منها ‏تحقيق مفهوم التنمية المستدامة في البحث العلمي بما يضمن تحقيق الرؤية المستقبلية للبحوث العلمية في التمريض 2030، فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه البحث العلمي في التمريض.

شهد فعاليات الافتتاح الدكتورة سحر محمود الخضر وكيل كلية التمريض للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة فاطمة السيد سليمان مقرر المؤتمر، والدكتورة زينب عادل علام، والدكتورة إيمان أحمد الخولي سكرتيري المؤتمر، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الكلية.