وزير الصحة الأسبق: مصر لديها تعاقدات مع لقاحات أسترازينيكا وسبوتنك V

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر لديها تعاقدات مع لقاحات «سينوفارم»، و«أسترازينيكا»، و«سبوتنيك V» ضد فيروس كورونا.



وأضاف حاتم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن لقاح «فايزر» من التطعيمات التي تستقبلها مصر، خلال فترة مقبلة.



وأوضح أن اللقاح الصيني كلاسيكي يعتمد على فيروس كورونا الميت، قائلًا إن التجارب الإكلينيكية له أُجريت في أكثر من دولة، لكن الدراسة النهائية لم تنشر بمجلة صحية عالمية.



وذكر وزير الصحة الأسبق أن اللقاح الروسي وأسترازينيكا يتكونان من فيروس غير ضار موضوع عليه خلايا من فيروس كورونا، مؤكدًا أن اللقاح ضرورة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.



ونوه إلى أن «كوفيد - 19» أدى إلى وفاة مليون و600 ألف شخص حول العالم، مشيرًا إلى أهمية إعطاء اللقاح للفريق الصحي الذي يتعامل مع المرضى في مستشفيات العزل.